Stefano Bettarini e Paolo Brosio potrebbero essere squalificati nella prossima puntata del GF Vip. Cosa hanno combinato i due “Vipponi”?

Stefano Bettarini e Paolo Brosio sono entrati al GF Vip 5 con oltre 50 giorni di ritardo rispetto agli altri concorrenti. Mentre il giornalista ha avuto il Coronavirus e non ha varcato la famosa porta rossa fino all’esito negativo del tampone, l’ex calciatore è stato scelto da Alfonso Signorini per portare un po’ di brio in casa. Nonostante siano entrati al GF Vip da pochissimo, entrambi potrebbero essere squalificati. Il motivo è presto detto: Bettarini si è macchiato di bestemmia, mentre Brosio ha fatto delle affermazioni poco felici su Auschwitz.

I telespettatori, dopo aver ascoltato le loro parole, chiedono la squalifica immediata.

GF Vip: Stefano Bettarini e Paolo Brosio cosa hanno fatto?

Concorrenti del GF Vip 5 da qualche giorno, Stefano Bettarini e Paolo Brosio potrebbero essere presto espulsi dal reality più spiato d’Italia. Nelle ultime ore, entrambi hanno violato il regolamento e i telespettatori chiedono, quasi in massa, la loro ‘cacciata’.

L’ex marito di Simona Ventura, parlando con alcuni compagni d’avventura, si è lasciato scappare una bestemmia. Stefano si è subito reso conto dello scivolone, così come i suoi compagni d’avventura, e ha cercato di recuperare.

Così come successo a Denis Dosio, Bettarini, pur avendo utilizzato l’imprecazione come intercalare, dovrebbe essere squalificato. Paolo Brosio, invece, ha commesso una gaffe che, paradossalmente, è molto più grave. Parlando e ridendo con Elisabetta Gregoraci, ha affermato:

“Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz”.

I telespettatori contro Bettarini e Brosio

Mentre la bestemmia di Bettarini ha infastidito i telespettatori, la battuta di Brosio li ha proprio inorriditi. Sui social, non a caso, fioccano commenti che suonano più o meno così: “GF VIP ennesimo schifo del redento Paolo Brosio: battutina sul gas di Auschwitz, ridacchiando” oppure “Non ho più parole su questa persona. Alfonso Signorini siamo estremamente indignati”.

Il conduttore del GF Vip ascolterà l’appello dei telespettatori? Ce lo auguriamo, anche perché fare ironia su Auschwitz è davvero ignobile. Una persona di fede, così come Brosio si professa, come fa a ridere della morte di innumerevoli fratelli? Forse, il giornalista, che vanta di essere stato “inviato in posti di guerra“, non è riuscito ancora a comprendere la sofferenza umana.