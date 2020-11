L’imprenditrice digitale ha lanciato una richiesta alla Ferrero: vedere il volte del figlio Leone sulle confezioni delle barrette Kinder.

Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa in tutto il mondo, ha deciso di fare una richiesta molto particolare. La moglie di Fedez, infatti, si è dimostrata ancora una volta una vera e propria imprenditrice digitale. Nelle scorse ore, infatti, tramite il suo profilo Instagram, dov’è seguita da oltre 21 milioni di followers, ha deciso di lanciare un appello alla Ferrero, la nota azienda specializzata in prodotti dolciari.

Chiara Ferragni: “This is my dream”

La Ferragni ha deciso di lanciare un appello, tramite una storia Instagram alla Ferrero. Chiara, infatti, ha spiegato di avere da sempre un sogno, qual è? È presto detto: quello di vedere la faccia di suoi figlio Leone sulle confezioni delle barrette Kinder.

“Questo è il mio sogno, Kinder possiamo farlo avverare?

Cosa risponderà a questo punto la multinazionale? Per adesso sembra che non sia pervenuta ancora nessuna risposta. Ma nel caso sarà una limited edition com’è stato per i biscotti Oreo che proprio la Ferragni ha pubblicizzato solo pochi mesi fa? Non ci resta che attendere.

Fonte foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/

Leone sarà il nuovo bimbo kinder italiano?

Che sia proprio Leone Lucia Ferragni il nuovo testimonial delle barrette Kinder cioccolato? Al momento non è ancora dato saperlo anche se molti fan della coppia ci sperano. Ma vi ricordate il bambino che dal 2006 è comparso sulle confezioni delle barrette amate da grandi e piccini? Si trattava di Matteo Farneti, italianianissimo, e che oggi lavora come modello a Bologna.

Prima di lui, invece, per oltre 30 anni – dal 1973 al 2006 – ad aver prestato il proprio volto era stato un altro bambino, Günter Euringer. Cosa fa oggi nella vita? Lavora in qualità di cameraman e si è costruito una sua famiglia.

Che il prossimo testimonial possa essere proprio Leone? Beh non ci resta che attendere una risposta dalla Ferrero e incrociare le dita.