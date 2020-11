Elisa Isoardi è tornata a parlare della sua relazione col leader della Lega Matteo Salvini, durata circa 2 anni e naufragata in un nulla di fatto.

A Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha intervistato Elisa Isoardi a proposito della sua partecipazione a proposito dell’elezioni statunitensi e ha colto l’occasione per stuzzicare la conduttrice a proposito della sua chiacchierata liaison con il leader della Lega Matteo Salvini, oggi legato a Francesca Verdini. La Bortone le ha chiesto come avesse vissuto da quasi “first lady” e, senza scendere in particolari compromettenti, Elisa Isoardi non si è tirata indietro e ha risposto: “Praticamente non ricordo niente perché non sono riuscita a salire a Palazzo. Ricordo l’arrivo quando è diventato ministro dell’Interno e poi è andata come è andata.”

Elisa Isoardi: la relazione con Salvini

La relazione tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è naufragata nel 2018 ma ancora oggi desta particolare curiosità e infatti la conduttrice si è vista porre delle domande sul suo ex compagno nella sua ultima intervista a Oggi è un altro giorno. Dopo la rottura i due hanno mantenuto rapporti pacifici e Elisa Isoardi si è sempre espressa con stima e ammirazione verso il suo famoso ex, oggi felicemente legato alla 28enne figlia di Denis Verdini, Francesca Verdini.

Elisa Isoardi, dopo una breve liaison con Alessandro Di Paolo, ha continuato ad affermare di essere single ma a Ballando con le Stelle il suo feeling con il ballerino Raimondo Todaro è stato evidente a tutti. I due hanno smentito di avere una liaison, ma Chi li ha sorpresi mentre sembravano intenti a scambiarsi un bacio sulle labbra. Sarà vero che tra i due non sia in atto null’altro che una semplice amicizia?

Le dichiarazioni all’indomani dell’addio

Dopo che lei e Matteo Salvini hanno annunciato la separazione, la Isoardi ha confessato a DiPiù Tv che lei e il leader della Lega avrebbero continuato a sentirsi come buoni amici: “Salvini? Tra noi c’è un dialogo sereno, ci sentiamo. Io mi sono innamorata di lui perché con me è sempre stato una persona stupenda. Ora non ho fretta di innamorarmi di nuovo, del resto è pur vero che sono concentratissima sul lavoro”, aveva affermato. Per quanto riguarda l’arrivo della “persona giusta” per lei invece, si era detta speranzosa: “Aspetto senza ansia la persona che sappia coinvolgermi.”