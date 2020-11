Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale di Careggi e ha fatto ritorno a casa, dove ancora è in isolamento. Sua moglie per festeggiare gli ha preparato una dolce sorpresa.

Dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Careggi di Firenze, Carlo Conti ha rassicurato i suoi fan: nella serata di lunedì 9 novembre ha fatto ritorno a casa. Conti è risultato positivo al Coronavirus e, dopo i primi giorni da asintomatico (in cui aveva condotto Tale e Quale Show in collegamento da casa) ha iniziato a manifestare i primi sintomi della malattia e, con l’aggravarsi delle sue condizioni, era stato necessario il suo ricovero. “Verso casa!!! Home sweet home! Buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza!”, ha scritto in un post annunciando di esser stato finalmente dimesso.

Carlo Conti dimesso dall’ospedale

Dopo alcuni giorni di ricovero le condizioni di Carlo Conti sarebbero migliorate e per questo il conduttore ha potuto fare ritorno a casa (dove continuerà a mantenere l’isolamento dal resto della sua famiglia per evitare di contagiarli). Sua moglie Francesca Vaccaro ha festeggiato il suo ritorno a casa preparando una torta di mele, e sui social ha scritto gioiosa in un post: “Torta di mele per festeggiare il ritorno a casa del mio amore! L’isolamento continua e non ci si può abbracciare. Questa cosa distrugge… Ma sta bene e questo è l’importante!”.

A causa dell’assenza di Carlo Conti per via della malattia, Tale e Quale Show è stato condotto da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Enrico Brignano e Gabriele Cirilli. Proprio Cirilli aveva rivolto in diretta tv i suoi auguri al conduttore: “Carlo mi rivolgo a te, te lo dico davanti a milioni di persone, io ti voglio bene quindi torna presto perché tanto qui nessuno riesce a essere tale e quale a Carlo Conti”.

La lunga lista di vip positivi al Coronavirus

Nelle ultime ore Aurora Ramazzotti ha annunciato di essere positiva al Coronavirus, e nei giorni scorsi sono tanti i vip che hanno dichiarato pubblicamente di essere risultati positivi al tampone. Tra loro Iva Zanicchi (attualmente ricoverata in ospedale), Alessandro Cattelan, Ornella Vanoni e Gerry Scotti.