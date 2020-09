A Ballando con le Stelle Elisa Isoardi fa coppia con Raimondo Todaro. I due, entrambi single, sono stati sorpresi per le vie di Roma mano nella mano.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme? Degli scatti di Diva e Donna mostrano i due con le mani intrecciate per le vie di Roma, e siccome a Ballando con le Stelle i due formano una delle nuove coppie, c’è già chi ipotizza che tra il ballerino e la conduttrice possa essere sbocciato qualcosa di più che una semplice amicizia durante gli allenamenti. Del resto Elisa Isoardi è tornata single dopo la fine della sua storia con Alessandro Di Paolo, e lo stesso vale per Raimondo Todaro (il cui matrimonio con Francesca Tocca è naufragato).

Siamo ancora nella fase embrionale di Ballando con le Stelle, ma già il programma "cupido" sta facendo nascere nuove amicizie… Ad esempio quella tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fotografati mano nella mano https://t.co/1fxilNReF4 pic.twitter.com/pRtbbKSwDP — ilGiornale (@ilgiornale) September 3, 2020

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme? Per il momento sulla vicenda non esistono conferme, ma i due sono stati sorpresi dal settimanale Diva e Donna in quello che sarebbe sembrato un atteggiamento piuttosto confidenziale (mano nella mano, come una coppia di neo fidanzatini).

Di recente la conduttrice è tornata single dopo la liaison con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, a cui si era legata dopo la fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini. Raimondo Todaro invece ha visto naufragare il suo matrimonio con la collega ballerina Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine.

Covid 19: Ballando con le Stelle rimandato

La nuova edizione di Ballando con le Stelle – già rimandata una volta a causa dell’emergenza Coronavirus – è stata rinviata ancora una volta dopo che due dei concorrenti sono risultati positivi al tampone. Si tratta di Samuel Peron e Daniele Scardina, che fortunatamente al momento non presenterebbero sintomi gravi della malattia. Il programma, salvo ulteriori imprevisti, dovrebbe andare in onda per la gioia dei fan dal 19 settembre.