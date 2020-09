Alla quinta edizione del Grande Fratello Vip il primo siparietto bollente è stato quello di Patrizia De Blanck, che si è spogliata a favore delle telecamere.

A Pomeriggio Cinque il pubblico ha assistito in diretta al “fattaccio” commesso dalla contessa Patrizia De Blanck in diretta tv. Ignara forse che le telecamere la stessero riprendendo, la contessa si è tolta i vestiti ed è stata ripresa completamente in déshabillé. Barbara D’Urso ha assistito in diretta alla scena e ha commentato la vicenda affermando:

“Immagino il putiferio che starà avvenendo adesso in regia al Gf. Non era la nostra regia, noi non c’entriamo niente“, e ha poi aggiunto: “Adesso staranno spiegando a Patrizia De Blanck che ci sono stanze in cui ci si può spogliare e in altre no.”

PATRIZIA DE BLACK

Patrizia De Blanck si spoglia in diretta al GF Vip

L’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip non è stata finora inferiore alle precedenti: a poche ore dall’inizio del programma il primo “siparietto bollente” ha visto protagonista Patrizia De Blanck, inconsapevole forse di doversi spogliare altrove.

A Pomeriggio Cinque – dove la scena è stata trasmessa in diretta – opinionisti e pubblico della trasmissione sono rimasti a bocca aperta, mentre un altrettanto incredula Barbara D’Urso ha osservato ironica: “Devo dire che la contessa a 75 anni aveva un bel seno“-

Gli altri episodi clou accaduti nel programma

A poche ore dall’inizio del programma Flavia Vento ha lasciato la Casa affermando che i suoi adorati cani “sentissero la sua mancanza”. Anche Tommaso Zorzi si è dovuto momentaneamente allontanare dai suoi compagni d’avventura: l’influencer è entrato nel reality show con febbre molto alta, ma i medici hanno appurato che si sarebbe trattato di una semplice sinusite. Venerdì 18 settembre entreranno nello show gli altri 10 membri del cast, compresa l’attesissima ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci.