Giulia De Lellis si è confessata a cuore aperto con i fan rivelando per la prima volta come starebbero le cose tra lei e Andrea Damante dopo la rottura.

Giulia De Lellis e Andrea Damante – che erano tornati insieme durante il lock down per l’emergenza Coronavirus – si sono lasciati di nuovo. La famosa influencer per la prima volta ha risposto alle domande dei fan riguardanti questa seconda, discussa, rottura, e ha affermato che tra lei e Damante non sarebbero presenti rancori.

“Le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami. Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita! Ci siamo l’uno per l’altra. Senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci solo il meglio. Insieme o separati che sia”, ha scritto nelle sue stories via social.

Giulia De Lellis Andrea Damante

De Lellis: i rapporti con Damante

Dopo il ritorno di fiamma nel bel mezzo della quarantena, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati di nuovo e stavolta, sembrerebbe, definitivamente. Dopo la loro prima rottura, Giulia aveva pubblicato il libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza, successo editoriale in cui aveva rivelato tra le altre cose i numerosi tradimenti subiti dal dj veronese. Stavolta, a quanto pare, non ci sarebbero acredini tra i due: l’influencer ha confessato che per lei Damante sarebbe una delle persone più importanti, e che entrambi cercheranno di vivere la loro vita (insieme o separati) augurandosi il meglio.

“Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto. Lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile”, ha scritto l’ex gieffina nelle sue stories via social. Ci saranno nuovi sviluppi nella vita privata dei due? Per il momento entrambi risultano essere single, e sui social tutto tace.