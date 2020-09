View this post on Instagram

🎥📺 FLAVIA VENTO DISPERATA VIENE CONSOLATA DA MATILDE BRANDI La showgirl ripensa agli affetti più cari che ha dovuto lasciare a casa per affrontare l'avventura del GFVIP I Concorrenti sono riuniti nel Giardino della Casa quando un pianto a dirotto interrompe le chiacchiere dei ragazzi stesi a prendere il sole. È Flavia Vento, disperata perché le mancano i 7 cani che ha dovuto lasciare a casa per partecipare a GFVIP. Matilde Brandi, sempre empatica, abbraccia la showgirl e cerca di consolarla. "Non sto piangendo", nega inutilmente Flavia, "sento che Larry [uno dei cani] mi vuole e sta male". I presenti cercano di convincere Flavia che gli animali sono ben accuditi e così chiedono alla compagna chi se ne sta prendendo cura. La Brandi invece scherza: "Pensa alle mie figlie come sono felici che sono via", mimando la canzone di una festa. Flavia però è inconsolabile: "Non li ho mai lasciati un'ora, sento che hanno bisogno di me". I cani conoscono il dog-sitter al quale Flavia li ha lasciati, ma "a mia mamma non importa nulla", sbotta Flavia, che poi chiede scusa per l'interruzione a Enoch Barwuah. "Li porto al parco tutti i giorni alle 6.30! Sto sempre con loro, è quasi un lavoro. Stanotte ho sentito come un richiamo", conclude Flavia, che spiega a tutti di doversi sfogare per trovare un po' di pace⭐️📺 #gfvip #gfvip5 #flaviavento #matildebrandi