La duchessa di Cambridge Kate Middleton, rimasta imbottigliata nel traffico, ha deciso di scendere dall’auto e concedersi una passeggiata col piccolo Louis per le vie di Londra.

In molti saranno rimasti stupiti nel vedere la duchessa Kate Middleton per le vie vicine al ponte Battersea insieme al figlio minore, Louis, a cui ha mostrato le barche nel Tamigi. Insomma, la duchessa ha deciso di passeggiare con il suo bambino come una mamma qualsiasi, senza badare ai protocolli di sicurezza imposti ai reali o ai tanti curiosi che, sicuramente, l’avranno riconosciuta per strada. Come sempre il look di Kate è stato impeccabili (blusa bianca e gonna bianca e nera, capelli raccolti sulla testa) anche se non era previsto che apparisse in pubblico.

Kate Middleton a spasso con Luis per le vie di Londra

Dopo la quarantena trascorsa nel Norfolk, Kate Middleton e il Principe William sono rientrati a Londra dove i due figli maggiori dei due, George e Charlotte, hanno ripreso a frequentare la scuola.

Kate Middleton

Non è chiaro invece cosa faccia il piccolo Louis, che è stato sorpreso per le vie di Londra insieme alla madre Kate Middleton. Sembra che la duchessa abbia scelto di proseguire la loro passeggiata a piedi dopo che era rimasta imbottigliata nel traffico. Portando il piccolo un po’ in braccio e un po’ per mano, la moglie di William gli avrebbe mostrato il paesaggio e le barche sul Tamigi, intrattenendolo gioiosamente fino alla loro destinazione.

Sui social in tanti hanno lodato come sempre il look di Kate, che infatti è considerata da molti come una vera e propria icona di stile. Per la prima volta sembra che la duchessa abbia infranto i “protocolli reali”, passeggiando per strada come se nulla fosse, in barba ai curiosi e ai paparazzi.

La quarantena in isolamento

Tutti i membri della famiglia Reale hanno trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus in totale isolamento, lontani dagli altri membri della famiglia. Kate, William e i loro tre figli sono rimasti nella loro residenza nelle campagne del Nolkfor. Meghan Markle e Harry invece sono rimasti a Los Angeles, con il loro piccolo Archie. La Regina Elisabetta e il principe Filippo hanno osservato i protocolli di sicurezza nel castello di Windsor, mentre Carlo e Camilla hanno scelto di restare nella loro tenuta a Birkall.