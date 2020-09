Il 14 settembre 2020 prende il via una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per far fronte all’emergenza Coronavirus sono state adottate speciali misure precauzionali.

I contagi da Coronavirus sono di nuovo in aumento e il Grande Fratello Vip – così come molti altri programmi tv – ha dovuto utilizzare speciali misure di sicurezza per far fronte all’eventualità di nuovi contagi all’interno dello show. I 20 concorrenti – tutti sottoposti a tampone – sono stati messi in isolamento in albergo prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Nello studio televisivo il pubblico sarà ridotto, e i presenti verranno sottoposti al tampone prima di ogni nuova puntata.

Il conduttore dello show, Alfonso Signorini, ha affermato a Tgcom24: “Sicurezza e senso di responsabilità vengono prima di ogni esigenza televisiva ma dopo quella situazione così inquietante credo non possa capitare nulla di peggio”.

Alfonso Signorini

Coronavirus: il GF Vip e le misure di sicurezza

Il 14 settembre a grande richiesta torna in onda il GF Vip condotto da Alfonso Signorini, che per questa nuova edizione ha voluto al suo fianco Pupo e Antonella Elia in veste di opinionisti. Il conduttore ha assicurato che saranno rispettate tutte le misure di sicurezza utili ad evitare un eventuale contagio nella casa più spiata d’Italia: i concorrenti hanno trascorso un periodo d’isolamento in albergo prima di entrare nel reality show e ovviamente sono stati sottoposti al tampone.

Il cast dei nuovi concorrenti

I fan sono impazienti di sapere cosa accadrà tra i 20 volti famosi che varcheranno la soglia della casa più spiata d’Italia in due date differenti. Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, e Pierpaolo Pretelli faranno il loro ingresso nel reality show durante la prima puntata. Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Paolo Brosio, Denis Dosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Francesca Pepe, Francesco Oppini e Guenda Goria entreranno invece il 18 settembre.