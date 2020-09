Il principe Harry spegne 36 candeline, ma quest’anno non ci sarà nessun party reale ad attenderlo: l’ex duca del Sussex, che ha detto addio ai titoli nobiliari, è rimasto negli States.

Complice la pandemia da Coronavirus, il Principe Harry non è rientrato nel Regno Unito per festeggiare il suo 36esimo compleanno. Il 15 settembre è probabile che lui e la sua famiglia si vedano “via Zoom” nel corso della giornata, ma a quanto pare Harry rimarrà a casa (a Santa Barbara) insieme alla moglie, Meghan Markle, e al piccolo Archie. Quest’anno il principe compie la stessa età che aveva sua madre Diana al momento della sua scomparsa, una ricorrenza che certamente lo avrà intristito.

Il 36esimo compleanno del Principe Harry

Negli States, lontano dalla famiglia e dagli amici di sempre, l’ormai ex duca del Sussex Harry di Windsor, spegnerà le sue 36 candeline. Al suo fianco sono sempre presenti la moglie, Meghan Markle, e il piccolo Archie, che quest’anno ha spento la sua prima candelina lontano dai familiari inglesi.

Principe Harry

A causa dell’emergenza Coronavirus Harry e Meghan hanno evitato di tornare in Inghilterra, e del resto anche il resto della famiglia ha evitato il più possibile i contatti per non rischiare contagi. La Regina ha compiuto 94 anni ad aprile, e per proteggere la sua incolumità è stato attuato un rigido protocollo di sicurezza. Lei e il principe Filippo sarebbero in isolamento da mesi.

La nuova vita degli ex Sussex negli States

A quanto pare Harry e Meghan avrebbero stretto un accordo con Netflix che gli consentirà di diventare produttori di film e documentari. I due avrebbero guadagnato una somma abbastanza elevata dal contratto, e così si sarebbero subito occupati di saldare “i debiti” con la Corona (dopo l’addio ai titoli nobiliari hanno dovuto risarcire i costi dovuti alla ristrutturazione di Frogmore Cottage). Oggi i due si sono progressivamente allontanati dalla scena pubblica, così come promesso al momento del loro addio al Regno Unito. In tanti si chiedono cosa avrà in serbo il futuro per la coppia.