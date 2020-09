Gli ex duchi del Sussex, Harry e Meghan Markle, hanno firmato un contratto con il colosso del cinema Netflix. I due saranno produttori di film e documentari.

L’addio di Harry e Meghan Markle alla famiglia Reale è ormai cosa definitiva, e a quanto pare i due hanno appena raggiunto un importante traguardo per la loro nuova vita da “persone comuni”. A quanto rivelato dal New York Times i due ex duchi hanno firmato un contratto con Netflix e prossimamente saranno produttori di documentari, film e programmi dedicati all’infanzia. Appresa la notizia tra i fan della coppia si è anche sparsa la voce che i due potrebbero addirittura recitare e prendere parte ad alcuni di essi. Sarà vero?

Harry d’Inghilterra Meghan Markle

Harry e Meghan Markle: il contratto con Netflix

Harry e sua moglie Meghan Markle avrebbero firmato un accordo da 150 milioni di dollari con Netflix e quindi, prossimamente, potrebbero essere parecchi i programmi e i film prodotti dalla famosa coppia di ex duchi in onda sulla ben nota piattaforma online. “Vogliamo fare programmi che informino ma che diano anche speranza”, ha fatto sapere il principe tramite un comunicato diffuso sempre dal New York Times, che ha rivelato la notizia del contratto.

Meghan tornerà a recitare? Al momento sembra di no. L’ex duchessa avrebbe rinunciato del tutto alla carriera d’attrice una volta sposato Harry e detto addio alla serie tv che l’ha resa famosa in tutto il mondo, Suits.

La nuova vita a Santa Barbara

Dopo l’addio alla Corona Harry e Meghan hanno deciso di costruirsi una nuova vita negli States. I due duchi hanno acquistato una lussuosa villa a Santa Barbara, dove si sono trasferiti con il loro primogenito, Archie Harrison. La quarantena per l’emergenza Coronavirus i due l’avrebbero trascorsa invece a Los Angeles, dove sembra che alcuni paparazzi abbiano provato a intrufolare un drone pur di “strappare” qualche scatto inedito del royal baby.