Per la prima volta, dopo mesi d’indiscrezioni, Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio dicendo la sua sul presunto triangolo tra lei, Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono detti addio per la seconda volta. Dopo qualche mese Dagospia ha lanciato una notizia bomba sulla coppia, ovvero che alla base della loro separazione ci sarebbe stato un presunto “triangolo” tra il ballerino, la showgirl argentina e Alessia Marcuzzi (la quale a sua volta sarebbe stata in crisi col marito, Paolo Calabresi Marconi).

La notizia è stata presto smentita da tutte le parti in causa, e Alessia Marcuzzi è tornata a farsi vedere insieme al marito assicurando che tra loro tutto procedesse per il meglio. Di recente, in un’intervista a Chi, la conduttrice ha rivelato come avrebbe vissuto il gossip che l’ha resa senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dell’estate.

La Marcuzzi, Belen e Stefano: il rumor

“Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”, ha affermato la conduttrice.

La notizia di un presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino (con conseguente rottura tra Belen e il ballerino) sarebbe stata smentita dalla stessa ex moglie del ballerino, che avrebbe affermato di avere un buon rapporto con la bionda conduttrice e nessuna remora nei suoi confronti. Finora i motivi che avrebbero spinto il ballerino e la showgirl a lasciarsi restano top secret, e a quanto pare anche i rumor sulla presunta crisi tra Alessia Marcuzzi e suo marito sarebbero infondati.

Alessia Marcuzzi e il marito: estate insieme

I due hanno trascorso insieme l’estate 2020, e a Chi la conduttrice ha confessato: “Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. (…) Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire.”

La Marcuzzi e suo marito sono sposati dal 2014. Lei ha due figli, Mia e Tommaso, nati rispettivamente dalle sue precedenti relazioni con Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi.