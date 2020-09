Il 14 settembre ha finalmente avuto inizio il GF Vip e i fan erano impazienti di vedere Elisabetta Gregoraci varcare la soglia della porta rossa. A sorpresa la showgirl non si è presentata.

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio uno dei personaggi più attesi della quinta edizione del GF Vip, e il suo ingresso al programma era previsto per il 14 settembre. A sorpresa però la showgirl ha dato forfait, e Alfonso Signorini ha assicurato che entrerà nella casa il 18 settembre, insieme alla seconda metà dei concorrenti. La showgirl non sarebbe entrata nella prima puntata per “motivi strettamente personali” e a quanto pare la notizia si sarebbe diffusa a show già iniziato (e infatti l’opinionista Pupo avrebbe più volte chiesto di lei, convinto del suo arrivo da un momento all’altro).

Elisabetta Gregoraci salta l’ingresso al GF Vip

La Gregoraci ha saltato il suo ingresso alla prima serata del GF Vip, rinviandolo al 18 settembre. Quali siano stati i motivi che abbiano spinto la showgirl a rimandare il suo ingresso non è dato sapere, anche se sui social sono in tanti ad aver manifestato il loro dispiacere nel non poterla vedere durante la prima serata dello show.

Elisabetta Gregoraci

Nelle scorse settimane la showgirl aveva apertamente confessato al Corriere della Sera che a preoccuparla di più sarebbe stata la nostalgia del figlio, Nathan Falco, a cui non sarebbe abituata a separarsi: “Non siamo mai stati lontani per più di nove giorni, quindi, anche se ho organizzato tutto, il pensiero c’è”, aveva detto. Che sia stato questo il motivo per cui ha deciso di rimandare il suo ingresso?

Le lamentele di Briatore

Stando a quanto rivelato dal settimanale Nuovo l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore, non sarebbe stato affatto d’accordo con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. I due, nonostante il divorzio, hanno mantenuto rapporti pacifici. In una recente intervista a Verissimo però è stata la stessa showgirl a confessare di aver molto sofferto per la fine della storia con Briatore:

“Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa“, ha dichiarato.