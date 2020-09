Ilary Blasi ha messo in difficoltà suo marito, Francesco Totti, che tutto si aspettava meno di scoprire ciò che gli è stato poi rivelato dal resto della famiglia.

“Sai che in questa casa c’è una “donna” incinta?”, ha chiesto Ilary Blasi a suo marito, Francesco Totti, mentre erano a cena con il resto della famiglia. L’ex campione non ha immediatamente capito di chi si trattasse, e ha guardato spaesato la moglie. Alla fine la piccola di casa Totti, Isabel, ha rivelato l’arcano: ad essere in attesa non è la showgirl, bensì la gatta Donna Paola. Per fugare ogni dubbio Ilary Blasi ha anche postato sui social un’ecografia fatta alla gatta dal veterinario.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ilaryblasi/?hl=it

Ilary Blasi: la gatta Donna Paola è incinta

La famiglia Totti si allargherà ulteriormente, ma non è un bebè ad essere atteso: la gatta di Ilary Blasi, Donna Paola, è in attesa di alcuni cuccioli. La showgirl lo ha rivelato ai fan dei social e a suo marito, Francesco Totti, con un’ironica serie di stories. L’ex calciatore è rimasto visibilmente stupito alla notizia, e la sua reazione ha divertito i figli e i fan dei social.

Ilary Blasi

Donna Paola è un gatto Sphinx, una razza pregiata e delicatissima (questi felini infatti non presentano pelo sul corpo). Quando Ilary ha presentato la gatta ai suoi fan dei social molti l’hanno riempita d’insulti trovando che il felino non fosse molto grazioso. Bellezza o no, Donna Paola è senza ombra di dubbio un membro della famiglia Totti a pieno titolo, e presto regalerà a Ilary e ai suoi bambini tanti graziosi micetti.

Il desiderio (non corrisposto) di un altro figlio

Dopo Cristian, Chanel e Isabel, Francesco Totti ha apertamente chiesto a sua moglie Ilary di donargli un quarto figlio, ma la showgirl ha declinato la proposta. “Francesco dice tante cose, poi decido io. Credo che tre sia il numero perfetto. Se proprio vuole lo fa con un’altra”, aveva detto scherzosamente la showgirl a Che tempo che fa. In futuro ci ripenserà?

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ilaryblasi/?hl=it