Asia Argento, regina della provocazione, ha condiviso uno scatto in cui appare senza veli. I fan sono letteralmente impazziti.

Non è la prima volta che Asia Argento mostra il suo corpo, così come mamma l’ha fatto, sui social. L’ex compagna di Morgan ama le provocazioni e adora giocare con le stesse. Questa volta, infatti, oltre a mostrarsi senza veli, ha proposto ai follower un piccolo giochino. Ovviamente, i seguaci della Argento, piuttosto che soffermarsi sul quiz, sono rimasti incantanti dalle sue curve. Asia, nonostante le 45 candeline e due gravidanze, ha un corpo a dir poco perfetto. Pertanto, è anche normale che lo scatto abbia ricevuto infiniti commenti positivi.

Asia Argento nuda sui social: lo scatto

Corpo scultoreo, forme al punto giusto e sguardo sensualissimo: Asia è una bomba sexy, impossibile negarlo. La foto senza veli che ha condiviso su Instagram, non a caso, ha fatto il pieno di like e commenti. Nell’immagine in questione, la Argento si sta concedendo un bel bagno rilassante in una vasca idromassaggio. Con le braccia appoggiate sul bordo, la 45enne fissa in modo sensuale l’obiettivo. Il lato b esce fuori dall’acqua e tutti i suoi tatuaggi sono ben visibili.

“Il primo che riesce a commentare A S I A lettera per lettera senza farsi interrompere vince un saluto in direct”, scrive la donna.

Inutile dirlo, il giochino lanciato dalla Argento non ha riscosso grande successo. Protagonista dello scatto è ben altro.

Asia Argento senza vestiti: la reazione dei fan

Oltre che per la sua vita sentimentale decisamente movimentata, Asia è famosa anche per le sue infinite provocazioni. Questa in cui appare nuda sui social è solo l’ultima delle tante. Non a caso, poco dopo, ha condiviso una serie di Instagram Stories in cui appare con il seno al vento.

“Dopo il bagnetto”, afferma l’ex compagna di Morgan assicurandosi di coprire bene i capezzoli con due stelline. La Argento, ultimamente un po’ latitante dai salotti televisivi, starà pensando di reinventarsi come influencer? Staremo a vedere: la stoffa c’è e il corpo anche.