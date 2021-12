I due popolari ex gieffini, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno commentato sui social schiettamente, cosa pensano della “fiction” Alex Belli, Delia Duran, Soleil Sorge.

Non manca certo la schiettezza ai due che nella scorsa edizione del GF Vip hanno fatto sognare milioni di italiani. Si parla del “diabolico duo” Stefania Orlano-Tommaso Zorzi che sui social dicono la loro sul triangolo amoroso tra Alex, Delia e Soleil.

Le dichiarazioni di Tommaso e Stefania

“Gli autori delle fiction portoricane in questo momento”, questo il commento di Tommaso Zorzi su Twitter. A questo commento segue anche quello di Stefania Orlando che svela cosa pensa sulla “soap” tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: “

Dunque, impariamo qualcosa anche dalle sceneggiature mal scritte e mal recitate. Se vi dovesse capitare di incapricciarvi di un uomo sposato sappiate che state intraprendendo una storia con un traditore. Ergo: se diventerà “vostro” farà con voi ciò che ha fatto con la moglie, è sempre un recidivo.

Nel caso migliore, dopo aver trascorso del tempo con voi, tornerà dalla moglie con la coda tra le gambe! In entrambi i casi sappiate che non siete Alice nel Paese delle Meraviglie e che siamo nel 2021, baby. Chi accetta di entrare in una coppia e di rompere gli equilibri deve assumersi le sue responsabilità. Smettiamo di dare la colpa solo ai mariti fedifraghi.“

Gli autori delle fiction portoricane in questo momento: 👁👄👁 #gfvip — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) December 13, 2021

