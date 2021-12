Eva Grimaldi annuncia il suo ingresso nella casa del GF Vip 6 per le feste di Natale, ma avvisa la moglie di fare la brava in sua assenza. Ecco cosa ha detto a Chi.

In un’intervista esclusiva sul magazine Chi, Eva Grimaldi annuncia il suo ingresso nella casa del GF Vip 6, proprio per le feste di Natale. Per la prima volta nella sua vita, l’attrice si allontana dalla famiglia a Natale, lasciando la moglie Imma da sola per un po’. Durante l’intervista, la Grimaldi ha avvisato la moglie di fare la brava in sua assenza: “Imma deve stare attenta perché lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani, butto giù casa, giardino e recinto. Però sono sicura di Imma. E lei è sicura di me”

La moglie di Eva Grimaldi, Imma, ha risposto alla star, incoraggiandola a intraprendere questo nuovo percorso: “Ma se mi sono comportata bene per 11 anni, che faccio, aspetto il GfVip? Sicuramente sentirò la tua mancanza, ma ritroverò anche un po’ della mia amata solitudine, quella che scelgo. Ti prego Eva non piangere, almeno non per me, non fare “Imma, Imma, Imma”, non ti sopporto manco io quando lo fai.”

Eva Grimaldi ha poi spiegato cosa sarà quest’esperienza al GF Vip 6 per lei, un’occasione per lei importante per rimettersi in gioco per raccontare sé stessa: “Significa rimettermi in gioco, in discussione, ho tanto da raccontare. Non lo considero un nuovo percorso, piuttosto a me pare che il Grande fratello sia stato costruito negli ultimi anni come uno spaccato della società. Entrerò in punta di piedi. Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa. Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality.”

Eva e Imma: la loro storia

Dal 2010, Eva Grimaldi è legata sentimentalmente all’attivista e politica Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente in matrimonio il 19 maggio 2019, con una cerimonia celebrata direttamente da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili.

Le due donne sono felici da più di dieci anni, come hanno spesso dimostrato anche in tv. Non sarà la prima volta che si dividono per un reality: le due, infatti, sono state lontane quando Eva Grimaldi ha partecipato all’Isola dei Famosi, reality che ha mostrato poi per la prima volta a tutta Italia il loro amore.

