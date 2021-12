Parlando con Soleil Sorge, Jessica ha ipotizzato cosa volevano realmente Alex Belli e Delia Duran dall’influencer italo-americana e lei risponde prontamente.

Jessica Selassiè ha molti dubbi su Alex Belli e Delia Duran e sul loro ruolo nei confronti di Soleil Sorge. Secondo la gieffina la coppia avrebbe puntato proprio l’influencer per fare dei teatrini e magari qualcosa di altro genere, considerandosi una “coppia aperta”.

Le dichiarazioni di Jessica e la risposta di Soleil su Alex e Delia

Secondo ciò che riporta Biccy.it, Jessica Selassiè avrebbe esposto a Soleil Sorge i seguenti dubbi su Alex e Delia: “Stasera non mi tornano tante cose. La prima cosa che avrebbe dovuto chiederle era ‘con chi cavolo hai fatto quelle foto, chi hai baciato in bocca?’ Invece non le ha chiesto nulla. Adesso direi che è tutto chiaro… Loro avevano già pensato a te. Avranno visto di tutte le persone quale era quella con cui potevano. Anche perché poi tutta quella robaccia fuori luogo del ‘sei bella’ che ti ha detto lei durante la litigata. Cioè, come tipo un cosa a tre. Io l’ho letta che volevano fare una roba a tre dai. Per me era così e infatti ero rimasta scioccata devo essere sincera. Ah, ti ha detto che sono una coppia aperta?“.

Non si fa attendere la risposta della Stasi che mette subito i puntini sulle i: “Una cosa a tre con me? Gli piacerebbe a tutti e due, fidati. Poi in tutto ciò le cose che mi ha detto Alex riguardo loro, diciamo che non avevano senso le scenate a vicenda di gelosia. Mi ha detto che la loro coppia è… Geloso di lei? Vabbè domani ne parliamo meglio.“

