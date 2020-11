Tina Cipollari ha annunciato via social che la sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara è inesorabilmente naufragata.

Fine dell’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: l’opinionista vamp di Uomini e Donne ha annunciato pubblicamente – a mezzo social – la fine della loro storia d’amore. La rottura tra i due giunge come un fulmine a ciel sereno visto che fino a pochi mesi fa la coppia aveva parlato addirittura di nozze (che avrebbero rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus). Nel suo post Tina Cipollari ha chiesto a tutti di rispettare la sua privacy in merito alla vicenda.

“Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”, ha scritto Tina nel suo post.

Tina e Vincenzo Ferrara si sono lasciati

Tina Cipollari ha annunciato la fine della sua storia con Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino con cui da oltre un anno sembrava aver ritrovato la serenità. Non è chiaro quali siano stati i motivi alla base della rottura e sui social Vincenzo Ferrara non si è espresso in merito alla vicenda. Sui suoi profili l’ultima foto postata risale al 14 novembre e lo ritrae proprio in compagnia di Tina, segno che la storia tra i due sia naufragata solo nei giorni scorsi.

I presunti motivi della rottura

Sui social c’è chi ha avanzato l’ipotesi che alla base della rottura tra i due possano esserci stati problemi legati alla “distanza”. Del resto Tina ha sempre ammesso che per amore dei suoi tre figli (nati dall’amore per Kikò Nalli) non avrebbe lasciato Roma, mentre Vincenzo Ferrara è sempre rimasto a Firenze anche per via dei suoi impegni di lavoro. I due sveleranno mai i motivi dietro al loro addio? In tanti tra i fan di Uomini e Donne speravano di vedere di nuovo Tina Cipollari con l’abito bianco.