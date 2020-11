Laura Pausini ha scritto un commento sulla scomparsa di Diego Armando Maradona che ha generato una vera e propria polemica in rete.

Il 25 novembre è scomparso Diego Armando Maradona all’età di 60 anni. Laura Pausini, da sempre impegnata contro la violenza sulle donne, ha scritto un commento sui social affermando che la morte del campione avrebbe “oscurato” la giornata internazionale contro la violenza sulle donne (che per altro ha contato altre due vittime proprio questo 25 novembre).

“In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese, nonostante questa mattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”, ha scritto la cantante sollevando la bufera in rete.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/laurapausini/?hl=it

Laura Pausini: il commento su Maradona

Ha generato una vera e propria valanga di polemiche il post scritto da Laura Pausini e riguardante la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Secondo la cantante i media italiani avrebbero lasciato molto più spazio alla notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona, distogliendo così l’attenzione da una giornata importante e da un tema utile a sensibilizzare le persone.

LAURA PAUSINI

Dopo la bufera generata in rete a causa delle sue parole, la Pausini ha replicato attraverso un altro commento su Instagram: “Una persona così importante va sempre ricordata (…) Ma la violenza sulle donne è un argomento troppo importante perché nel nostro paese passi in secondo piano. Questo è il mio pensiero. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ma non inventando attorno a questo frasi non vere”, ha scritto la cantante.

Le replica di Fiorella Mannoia

Tra coloro che hanno replicato a Laura Pausini vi sono stati anche numerosi colleghi del mondo dello spettacolo tra cui Fiorella Mannoia, che in suo Tweet ha scritto:

Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera. — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) November 26, 2020

Fonte Foto: https://www.instagram.com/laurapausini/?hl=it