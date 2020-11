Alena Seredova è ancora positiva al Covid-19. Parlando con i fan, ha confessato che non abbraccia i figli da 15 giorni.

Alena Seredova è ancora positiva al Covid-19: il secondo tampone, purtroppo, non ha dato l’esito sperato. L’ex moglie di Gigi Buffon è in isolamento domiciliare e, al momento, non ha grandi sintomi. Nonostante tutto, a farla soffrire è la mancanza dei suoi tre figli. Sono 15 giorni, infatti, che non può abbracciarli.

La showgirl ha confessato che riesce a vederli tramite la finestra, ma le manca terribilmente il contatto fisico. I primi due figli, avuti nel corso del matrimonio con Gigi Buffon, sono grandicelli e hanno compreso la situazione. L’ultima bimba, invece, ha solo 6 mesi e non si rende conto di quanto sta succedendo.

Alena Seredova ancora positiva al Covid: lo sfogo

Sono trascorse due settimane da quando Alena Seredova ha scoperto di essere positiva al Coronavirus. In quarantena presso la sua abitazione, non ha mai avuto sintomi seri. Parlando con i fan attraverso il suo profilo Instagram, ha confessato che trascorre le giornate leggendo e riordinando l’armadio. Ovviamente, non può abbracciare i suoi figli, ma solo vederli attraverso la finestra. Ha raccontato: “La mancanza dei ragazzi che ho in questo periodo è veramente assurda anche se sono strafortunata perché li posso vedere dalla finestra”.

Alena Seredova

Alena è mamma di tre pargoli: Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio finito con Gigi Buffon, e Vivienne Charlotte, venuta alla luce sei mesi fa dall’amore con Alessandro Nasi.

Il desiderio più grande di Alena Seredova

Mentre i primi due figli si rendono conto della situazione e hanno capito che la mamma ha contratto il Coronavirus, la terza bimba è ancora troppo piccola. Fortunatamente, Alena ha ammesso che Vivienne Charlotte era già stata svezzata, per cui dal punto di vista dell’alimentazione non sono sorti problemi.

“Per lei è più facile che per me perché lei non ha la cognizione del tempo. Sono passati 15 giorni e non vedo l’ora di abbracciarla“, ha confessato la Seredova.

La showgirl, così come tutte le mamme costrette a trascorrere la quarantena lontana dai figli, non vede l’ora che questo strazio finisca.