Ci sono state delle tensioni tra i giudici di X Factor dopo l’eliminazione dei Melancholia e di Cmqmartina. Mika ha cercato di smorzare i toni con una frase piccante.

Sono volate scintille tra Manuel Agnelli e Hell Raton durante la puntata di X Factor del 26 novembre, dove i due giudici hanno rispettivamente perso i Melancholia e Cmqmartina, entrambi eliminati dal talent. Mika ha difeso la sua decisione riguardo all’eliminazione dei due gruppi, mentre Manuel Agnelli si è detto profondamente deluso per quella che sembrava un’edizione dello show “diversa dalle altre”. Il cantante libanese ha cercato di smorzare la tensione accettando l’invito di Hell Raton a ballare, e ha affermato: “Certo! Voglio ballare ma ancora di più baciare, abbracciare, sc**are, voglio fare tutto.”

Mika: la frase bollente a Hell Raton

C’è stata qualche tensione tra i giudici di X Factor dopo l’eliminazione del gruppo guidato da Manuel Agnelli, i Melancholia, e l’artista di Hell Raton Cmqmartina. Mika come sempre ha cercato di smorzare i toni della conversazione con ironia, e ha accettato l’invito del rapper e produttore discografico che gli ha chiesto se volesse ballare.

MIKA

Manuel Agnelli intanto si è detto profondamente deluso dall’eliminazione dei Melancholia, che per lui rappresentavano senza dubbio una delle più grandi sorprese di questa edizione (e che ovviamente si augurava di portare in finale): “È un grandissimo fallimento per una edizione che si preannunciava diversa dalle altre”, ha detto il leader degli Afterhours.

La lite tra Hell Raton e Manuel Agnelli

Manuel Agnelli è rimasto visibilmente amareggiato dall’eliminazione del suo gruppo di punta e così ha iniziato a criticare apertamente le band promosse dagli altri giudici, ed Hell Raton non l’ha presa affatto bene. Il produttore musicale ha lanciato una frecciatina piuttosto piccata al collega dicendo: “Manuel tu dici sempre che non capisci, io non parlo bene l’italiano ma se vuoi ti faccio un disegnino, perché sono bravo, così magari è meglio”.

Senza dubbio l’eliminazione dei Melancholia ha diviso anche i fan del programma, molti dei quali – via social – hanno affermato che per protesta smetteranno di seguire lo show.