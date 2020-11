Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento, è morta a 70 anni. A dare il triste annuncio è stata l’attrice.

Diaria Nicolodi, ex compagna di Dario Argento e mamma di Asia, è morta a 70 anni. A rendere pubblica la triste notizia sono stati il regista e la figlia. I due non hanno specificato le cause che hanno portato alla sua scomparsa, ma è probabile che la donna avesse una malattia.

Dall’addio scritto da Asia, infatti, si coglie che l’adorata madre ha smesso di soffrire. L’attrice è davvero addolorata e ha ammesso che farà fatica ad andare avanti senza il suo punto di riferimento. Farà di tutto, però per tenere alto il ricordo del genitore nella sua famiglia.

Daria Nicolodi è morta: la dedica di Asia Argento

Classe 1959, Daria Nicolodi è nata il 19 giugno a Firenze. Dopo qualche apparizione in tv e al cinema, la sua carriera è cambiata quando ha incontrato Dario Argento. Con lui ha messo al mondo Asia Argento, la sua piccola “Aria“. E’ proprio l’attrice che, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto dare il triste annuncio. A didascalia di qualche foto bellissima della sua mamma, ha scritto:

“Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria”.

La Argento è giustamente distrutta, ma ha preferito non spiegare i motivi che hanno portato alla morte del genitore.

L’addio di Dario Argento

Anche Dario Argento, che non faceva più coppia con la Nicolodi da tempo, ha voluto lasciare una sua dedica social. Il regista, sempre via Instagram, ha pubblicato un bellissimo scatto d’epoca. Nell’immagine in questione, i due sono ritratti insieme ai tempi del loro grande amore.

L’uomo non si è lasciato andare ai sentimenti come la figlia, ma ha semplicemente scritto: “Dario Daria”. Un dolore profondo, che solo il tempo potrà alleviare.