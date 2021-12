Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare l’area compresa da Bergamo a Milano: anche alcuni vip, come i Ferragnez, sono scesi in strada.

Durante la giornata del 18 dicembre una forte scossa di terremoto è stata avvertita nell’area compresa tra Bergamo e Milano. I Ferragnez sono scesi in strada e hanno realizzato alcune stories per tranquillizzare i fan. Come loro anche molti altri vip hanno commentato l’accaduto sui social.

Fedez e Chiara Ferragni

Terremoto da Bergamo a Milano: la reazione dei vip

I Ferragnez hanno fatto alcune stories per tranquillizzare i fan durante la scossa di terremoto avvertita da Bergamo a Milano il 18 dicembre. I due vip sono scesi in strada, e Fedez ha mostrato la news uscita sui giornali affermando:

“Oh mio Dio, ma sta parlando di noi”. Come loro anche Federica Panicucci ha usato i social per comunicare con i fan, e ha scritto: “La scossa è stata davvero forte. Che paura”. Francesco Facchinetti invece attraverso i suoi canali social ha scritto:

“Scusate, fatemi sapere se anche da voi c’è stato un terremoto. Qui c’è stata una forte scossa della terra, stavano cadendo i vasi e i piatti, fatemi sapere”. La prima scossa è avvenuta alle 11.34 ed è stata percepita chiaramente nelle zone del milanese e anche in provincia di Monza e Brianza e Pavia. Molti vip hanno usato i social per interagire con i fan durante il terremoto.

