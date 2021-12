Federica Calemme, concorrente del GF Vip 6, ha svelato per la prima volta di essere scampata a un attentato terroristico.

Federica Calemme, neo concorrente del GF Vip 6, in passato ha svelato di essere scampata all’attentato terroristico avvenuto a Barcellona nel 2017, quando un uomo a bordo di un camion si è scagliato contro la folla (causando ben 13 morti).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/federica_calemme/?hl=it

Federica Calemme: l’attentato

A Adnkronos la modella Federica Calemme ha confessato in passato di essersi trovata nei pressi del luogo in cui, il 17 agosto del 2017, si è svolto l’attentato di Barcellona.

“Appena arrivati, invece di svoltare a destra, dove c’è stato l’attentato, siamo andati a sinistra. Il tempo di fare un passo ed è scoppiato l’inferno. Abbiamo visto tutte queste persone, saranno state tremila, correre verso di noi. Così ci siamo rifugiati in un negozi lì vicino. Tutti correvano e urlavano, io avevo il cuore a mille e non smettevo di dire ‘Sta succedendo qualcosa, me ne voglio andare”, ha dichiarato la modella, e ancora: “Siamo rimasti in questo negozio e poi il mio ragazzo ha detto ‘Usciamo, andiamo via’. Una volta fuori, sono arrivati i militari, la polizia e diverse ambulanze; noi abbiamo iniziato a correre e siamo tornati in hotel in taxi. Lì abbiamo capito cos’era accaduto. Il giorno dopo, alle 7 di sera avevamo il treno e quindi siamo rimasti in hotel tutto il tempo, anche perché le strade erano blindate, è stato tremendo. Penso spesso che se fossi andata a destra, ora forse sarei morta”.

In tanti si chiedono se al GF Vip Federica Calemme tornerà a parlare del drammatico episodio. Come lei sono nuovi concorrenti del programma anche Eva Grimaldi e Alessandro Basciano.

