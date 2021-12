Maurizio Battista ha rotto il silenzio sul suo recente e clamoroso addio a Alessandra Moretti, madre di sua figlia Anna.

Maurizio Battista e Alessandra Moretti hanno annunciato la loro separazione a mezzo social e ancora una volta il comico è tornato a parlare della crisi con la moglie, su cui ha affermato:

“Non ne vale neanche la pena parlarne, sono argomenti stupidi, si supererà anche questa. Il dolore è più che altro per la bambina”, ha dichiarato a Fanpage.it.

Maurizio Battista

Maurizio Battista e il dolore per la figlia

Maurizio Battista ha rotto il silenzio dopo aver annunciato a mezzo social il suo addio a Alessandra Moretti con una lettera pubblica. La donna aveva replicato contro l’attore affermando che tra loro ci sarebbero stati problemi di rispetto e di gelosia.

“Maurizio nei miei confronti ha avuto diverse mancanze, anche di rispetto, che alla lunga non sono riuscita più a tollerare. Poche attenzioni e troppa gelosia”, aveva dichiarato a DiPiù Alessandra Moretti. Questa volta a replicare è stato il comico, che ha affermato di non voler più tornare sull’argomento. Battista sarebbe dispiaciuto unicamente per sua figlia, Anna, rimasta a vivere con la madre (e a cui lui aveva scritto una lettera pubblica per spiegare il perché del loro addio).

