La moglie di Maurizio Battista, Alessandra Moretti, dà la sua versione sulla loro separazione dichiarando che il problema fosse l’eccessiva gelosia di lui e le poche attenzioni.

Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono lasciati. Entrambi si sono lanciati accuse pesanti ma ora è la moglie dell’ex gieffino a dire la sua verità. Ai microfoni del settimanale Di Più, Alessandra parla delle presunte ragioni che hanno portato alla rottura con il marito e una di queste è la gelosia.

Le dichiarazioni di Alessandra Moretti

“C’erano molte incomprensioni. Maurizio nei miei confronti ha avuto diverse mancanze, anche di rispetto che alla lunga non sono riuscita più a tollerare.” Le parole di Alessandra Moretti si riferiscono all’eccessiva gelosia dell’ex gieffino e alle mancate attenzioni che hanno portato a un punto di poca sopportazione da parte della mamma della piccola Anna, loro figlia.

La Moretti adesso vuole prendersi un momento di distacco da Maurizio Battista che ha annunciato la loro rottura con una lettera alla figlia: “Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore”.

