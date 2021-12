Delia Duran viene intervistata e vuota il sacco sfogandosi sul marito Alex Belli e la sua “relazione” con Soleil Sorge: duro l’attacco della modella.

Delia Duran ha qualche sassolino nella scarpa da tirare fuori e lo fa ai microfoni di Novella 2000 tramite una chiamata con il direttore Roberto Alessi. Durante l’intervista, la modella si sfoga e si scaglia contro Alex Belli e Soleil Sorge, provata dal loro rapporto.

Le dichiarazioni di Delia Duran

Roberto Alessi, apre l’intervista con una domanda sulla relazione aperta tra Alex Belli e Delia Duran, lei dichiara: “Non sono certo la dimostrazione che io ho cambiato idea, che considero come Alex la nostra storia come quella di una coppia aperta. Sia lui sia io siamo cattolici. Sono dimagrita, ho sofferto, sono stata umiliata.“

Sul bacio con l’imprenditore Cuozzo, Delia ammette di essere “andata oltre il bacio a stampo” e che la persona in questione non è una conoscenza di Ale, poi aggiunge: “Lui vuole essere libero? Bene, adesso lo sono anch’io […] sarà una lezione di vita per lui, l’ho ripagato con la stessa moneta.“

Su Soleil Sorge la modella dichiara: “Sono stata trattata senza pietà, compresa da quella Solei. Quella Soleil è una provocatrice. Sì, l’ha provocato, lui è caduto nel gioco. Non ha rispetto per le donne.” Infine, si riferisce al marito e rivela: “Mi deve dare spiegazioni, ora deve scegliere, deve dimostrare se tiene davvero alla sua vita privata, certo può aver avuto il testosterone a mille, ma io? E tutto per cosa? Per un gioco da reality?“

