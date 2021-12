A quanto pare, il ritorno a casa di Alex Belli non è stato così tranquillo come si pensa e c’è stato chi ha avvistato la coppia litigare furiosamente e Delia lanciare addosso la fede nuziale al marito.

Secondo una fonte di Novella 2000, Delia Duran e Alex Belli hanno litigato furiosamente in treno sebbene a bassa voce. La modella in un momento di rabbia avrebbe anche lanciato la fede nuziale addosso al marito e la lite è durata per tutto il corso del viaggio.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

La lite tra Delia Duran e Alex Belli

“Una nostra fonte nella serata di martedì 14 dicembre ha beccato Alex e Delia Duran in treno, e ci ha svelato tutto quello che sarebbe accaduto. I due sono saliti a bordo alla stazione di Bologna, e si sono diretti a Milano. Tuttavia le tensioni sono salite alle stelle e sarebbe partito uno scontro. Stando a quanto ci racconta la nostra fonte, inizialmente sembrava che tutto fosse tranquillo tra Alex Belli e Delia Duran.

La coppia infatti una volta a bordo sembrava essere serena, quando a un tratto sarebbe partito un forte scontro. La modella avrebbe addirittura affermato: “Non me ne frega un c**zo, tre mesi di questa str**zata”. Queste le parole riportate su Novella 2000 che terminano così: “Sempre stando a quello che ci svela la nostra fonte, a un tratto la Duran si sarebbe tolta la fede e l’avrebbe lanciata ad Alex!La modella avrebbe sbattuto l’anello sul tavolino del treno, essendo furiosa con suo marito. La discussione sarebbe andata avanti per tutta la durata del viaggio, ma come ci segnala la nostra fonte a bordo erano presenti solo poche persone e la coppia parlava a bassa voce.“

Riproduzione riservata © 2021 - DG