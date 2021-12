Sarah Ferguson, Duchessa di York, racconta della sua vita con la compianta Lady Diana, con la quale sembra avesse un rapporto molto intimo e stretto. Ecco cosa ha detto.

L’ex moglie del Principe Andrea, Sarah Ferguson, famosa per alcuni scandali a corte, si è raccontata in una recente intervista, nominando anche Lady Diana e svelando il bel ricordo che ha ancora di lei. In quest’intervista, pubblicata dal Corriere della Sera, la Ferguson ha parlato anche di Lady Diana, del rapporto che aveva con lei e di come ancora la ricorda.

Sarah Ferguson dice che all’epoca era molto vicina a Lady Diana, una donna che ricorda con grande amore e affetto: “Siamo state come sorelle, non c’è migliore esempio nel darsi al prossimo col cuore. Di lei ricordo la risata squillante e la sua voglia di divertimento”

La donna londinese, ora Duchessa di York, è stata sposata con il figlio della regina, Andrea, dal 1986 al 1996, Diana e Charles dal 1981 al 1996. Il rapporto tra le due donne, che si sono conosciute da giovani, si dice fosse molto stretto, in parte perché entrambe mogli di due principi e, inoltre, entrambe poco ben viste dalla Royal Family.

Sarah Ferguson e il principe Andrea hanno due figlie, la principessa Beatrice (33) e la principessa Eugenia (31), ognuna delle quali ha figli. Anche dopo anni, la Ferguson continua a pensare che l’opportunità di essere nella famiglia reale sia stato un onore.

La Ferguson, oggi 62 anni, si è reinventata come scrittrice. Dopo numerosi libri per bambini, ha scritto anche un romanzo storico intitolato “La bussola del cuore”. Il romanzo tratta di una duchessa ribelle del XIX secolo, antenata di Ferguson. Attualmente sta lavorando di nuovo a un nuovo libro. “Una specie di storia di Sherlock Holmes al femminile”

