Non era passata inosservato che Wanda Nara aveva cancellato il cognome del marito da Instagram, ma ecco svelato il motivo.

La settimana scorsa, Wanda Nara ha tolto il cognome del marito Mauro Icardi dal suo nickname Instagram, cosa che è saltata subito all’occhio di tutti, visto che da quando si è sposata la modella ha sempre sfoggiato con orgoglio l’essere diventata moglie.

Dopo numerose insinuazioni, che volevano una nuova crisi tra lei e il marito, Wanda Nara ha spiegato il perché di questa scelta, durante la trasmissione Flor de Equipo in onda in Argentina: “Ho fatto richiesta a Instagram tempo fa per promuovere il mio brand di bellezza. Solo in questi giorni la richiesta è stata approvata”

A quanto pare dalle sue parole, Wanda Nara ha fatto questa scelta solo per esigenze di marketing e non perché la relazione con suo marito sia di nuovo in crisi. Almeno così pare, anche dalle ultime foto insieme pubblicate sui social, che li vedono felici e sereni, anche insieme ai loro figli.

La crisi, quindi, sembra ormai superata. L’ex attaccante dell’Inter ha assicurato che con China Suarez, attrice e cantante argentina, c’è stato solo un bacio in un hotel di Parigi e nulla più. Icardi ha fatto di tutto per farsi perdonare dalla moglie, anche regalarle una borsa da 300mila euro.

La coppia trascorrerà le festività natalizie in Argentina insieme ai cinque figli: Constantino, Valentino, Benedicto, Isabella e Francesca.

