Clizia Incorvaia ha espresso la sua preoccupazione per la figlia, risultata positiva al Covid, e ha ricevuto il sostegno di fan e colleghi.

Attraverso un post via social Clizia Incorvaia ha invitato i fan a non abbassare la guardia e ha annunciato che sua figlia, Nina Sarcina, è risultata positiva al Covid. La modella, che pochi giorni fa aveva annunciato di essersi sottoposta alla prima dose della vaccinazione anti-Covid, è attualmente incinta del suo secondo figlio. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno manifestato il loro sostegno via social.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/cliziaincorvaia/?hl=it

Clizia Incorvaia: la figlia positiva al Covid

Clizia Incorvaia ha espresso la sua preoccupazione per la figlia, risultata positiva al Covid, e per l’altra vita che attualmente porta in grembo: “Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me”, ha dichiarato nelle sue stories la fidanzata di Paolo Ciavarro.

Il 23 dicembre Clizia dovrebbe ricevere la seconda dose di vaccino, e per questo ha aggiunto di sperare che il suo tampone risulti negativo (così da potersi sottoporre alla seconda dose di vaccino). Sui social in tanti le hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore. Tra questi anche l’amica (ed ex concorrente come lei del GF Vip) Adriana Volpe, che le ha scritto: “Forza, ti abbraccio forte, vedrai che andrà tutto bene”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/cliziaincorvaia/?hl=it

Riproduzione riservata © 2021 - DG