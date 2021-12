Levante, incinta della sua prima figlia, ha scritto un post ironico sui social mostrando per la prima volta il pancione.

Levante ha vissuto la sua prima gravidanza nel massimo riserbo e non ha praticamente mai mostrato la pancia ai fan dei social. All’ottavo mese la cantante ha deciso di fare un’eccezione e, mostrando il pancione in uno scatto su Instagram, ha ironizzato su un pranzo a base di pasta: “La mia faccia dopo aver finito di mangiare la cacio e pepe più deludente della storia di tutta Roma. Ma l’amore tra me e questa città non si è lasciato scalfire da così poco”, ha scritto la cantante, e ancora: “La pancia è per via delle porzioni abbondanti.”

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Levante: l’ottavo mese di gravidanza

Tra poche settimane Levante potrà finalmente conoscere la sua prima figlia, nata dall’amore per l’avvocato Pietro Palumbo. La cantante ha vissuto la gravidanza nel massimo riserbo e, salvo rare eccezioni, non ha mostrato il pancione attraverso i social. Tra i commenti al suo scatto all’ottavo mese di gravidanza in tanti tra fan, amici e colleghi, le hanno fatto i complimenti e le congratulazioni e sono molti i suoi ammiratori che non vedono l’ora di sapere come cambierà la vita della cantante con la maternità.

Riproduzione riservata © 2021 - DG