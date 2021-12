Delia Duran e Alex Belli, che sono tornati ufficialmente insieme, hanno rotto il silenzio in merito a quanto accaduto tra l’attore e Soleil Sorge al GF Vip.

Delia Duran ha perdonato Alex Belli per come si è comportato con Soleil Sorge nella casa del GF Vip, ma per quanto riguarda la sincerità dei sentimenti dell’influencer nei confronti di suo marito non avrebbe dubbi: Soleil sarebbe davvero innamorata di lui.

“Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia”, ha dichiarato la Duran difronte alle telecamere del GF Vip.

DELIA DURAN

Delia Duran: Soleil innamorata di Alex Belli

Delia Duran ha affermato di aver perdonato Alex Belli perché “troppo innamorata di lui” e ha specificato che il suo bacio con Carlo Cuozzo sarebbe stato architettato a regola d’arte solamente per ingelosire suo marito. Delia, che è ancora infuriata con Soleil Sorge, ha anche affermato che l’influencer a suo avviso sarebbe innamorata davvero dell’attore.

“Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”, ha dichiarato Delia alle telecamere del GF Vip mentre Soleil Sorge, ovviamente, è ancora furiosa con lei e Alex Belli.

