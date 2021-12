Stefano De Martino ha confessato per la prima volta alcuni retroscena del suo rapporto con il successo e con l’ex moglie, Belen Rodriguez.

Stefano De Martino aveva appena 20 anni quando si è innamorato della famosa showgirl Belen Rodriguez dopo la sua esperienza ad Amici. Per la prima volta il ballerino, oggi anche affermato conduttore tv, ha confessato a La Repubblica che durante i suoi primi anni di successo gli sarebbe costato non poco essere conosciuto solo come “fidanzato di”. “A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro”, ha ammesso.

Stefano De Martino

Stefano De Martino: la confessione su Belen

Oggi Stefano De Martino è riuscito ad affermarsi non solo come ballerino, ma anche come conduttore. Per la prima volta però l’ex marito di Belen ha rivelato quanto gli sarebbe costato, all’inizio della sua carriera, essere conosciuto soprattutto per essere il “compagno di” e mai per i suoi traguardi nel mondo dello spettacolo.

“Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”, ha confessato a La Repubblica il ballerino. Lui e Belen si sono detti definitivamente addio nel 2020 e non hanno mai svelato i motivi dietro la loro rottura.

