Selvaggia Lucarelli ha fatto una critica impietosa a The Ferragnez – la serie, e Chiara Ferragni sembra aver scagliato contro di lei una frecciatina.

Selvaggia Lucarelli ha scritto su Editorialedomani.it una critica impietosa verso The Ferragnez, la serie a puntate su Prime Video incentrata sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez. In queste ore l’influencer più famosa d’Italia ha scritto sui social un messaggio che sembra essere una chiara frecciatina contro la famosa giornalista. “Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009″, ha scritto nelle sue stories, a cui ha presto replicato la stessa Lucarelli.

Con la sua penna sagace e talvolta spietata, Selvaggia Lucarelli ha stroncato la serie di Prime Video incentrata sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez e in queste ore la celebre imprenditrice digitale ha rotto il silenzio con quella che sembra essere una vera e propria frecciatina contro di lei.

Poco più tardi la stessa Selvaggia Lucarelli ha replicato via social: “Insomma, cara Chiara, direi “stacce”. E soprattutto, “tutti stanno amando The Ferragnez” no. In tantissimi, ma anche noi altri che non temiamo l’accusa di lesa maestà meritiamo super rispetto. Soprattutto perché ne parliamo comunque e, come ben sai, quando se ne parla, si porta super pubblico alla super serie che dovrebbe raccontarvi nella vostra normalità. Ecco, normalità è non piacere a tutti e non usare il “tutti” come il “noi” di Signorini”.

