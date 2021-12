Manuel Agnelli, che è stato mentore dei Maneskin prima del loro successo internazionale, ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la band.

Intervistato a Propaganda Live Manuel Agnelli si è lasciato sfuggire alcuni retroscena sul suo rapporto con i Maneskin, la band romana di cui per primo ha fiutato il talento a X Factor. “Sono fantastici, abbiamo passato una nottata insieme a parlare e li ho trovati molto terreni, molto con i piedi per terra, io li adoro perché sono esseri rari“, ha dichiarato il leader degli Afterhours.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Maneskin

Manuel Agnelli: la confessione sui Maneskin

Prima di raggiungere il successo internazionale con la vittoria dell’Eurovision Song Contest, i Maneskin sono stati tra le band selezionate a X Factor dai giudici dello show (la loro partecipazione è avvenuta nel 2017) e in particolare da Manuel Agnelli, che è stato a tutti gli effetti il loro mentore. Il leader degli Afterhours è tornato a esprimere il suo orgoglio verso la giovane band che quest’anno ha raggiunto importanti successi:

“Sono orgogliosissimo di questi ragazzi che hanno saputo crescere e andarsi a prendere quello che gli spettava con coraggio, naturalezza, sincerità e tantissima passione. Ha vinto il Festival una band di rock and roll, che significa che ha vinto il festival chi non si è adattato al festival – chi ha rivendicato la propria personalità musicale e non. Chi ha cercato di essere diverso. Certo ci vuole un talento grande come il loro per riuscirci”, ha dichiarato a Propaganda Live.

Riproduzione riservata © 2021 - DG