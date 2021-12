In lacrime al GF Vip Soleil Sorge ha confessato un clamoroso retroscena su Alex Belli e, infine, se n’è pentita.

Soleil Sorge è ancora molto provata per l’addio di Belli al GF Vip 6 e nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con l’attore – che è tornato insieme a Delia Duran – in diretta tv. Soleil ha rivelato in un primo momento che Belli le avrebbe detto di essere disposto a lasciare sua moglie per stare con lei, ma a seguire l’influencer si è pentita di questa clamorosa confessione:

“Alfonso mi spiace per quella cosa che ho rivelato. Non mi sono comportata bene. Era un pensiero che lui mi ha detto in confidenza e io l’ho detto in un momento di rabbia. Certo, confermo che me l’ha detto, ma non sono felice di averlo riportato. Dove me l’ha confessato? Ok, meglio non dirlo, grazie”, ha dichiarato l’influencer in diretta tv.

Soleil Sorge

Soleil Sorge: la confessione su Alex Belli

Mentre Alex Belli è tornato tra le braccia di Delia Duran (che ha inaspettatamente deciso di perdonarlo) Soleil Sorge è arrabbiata con sé stessa perché – come lei stessa ha ammesso – proverebbe dei sentimenti verso l’attore: “A me comunque dispiace, perché non meritava di chiudere un percorso così male alla fine di tutto. Mi fa rabbia che non sto bene, perché non se lo merita. Il fatto è che mi manca e mi dà fastidio questo. Mi sono fidata e non dovevo. (…) Vado dal ‘lo odio’, al ‘mi manca come nient’altro al mondo’. Tutto quello che ha fatto è per lo show. Pensa che sul divano mi ha detto che stava pensando proprio di dichiarare tutto quello che aveva dentro di sé per me e troncare il suo matrimonio e la storia che ha fuori con Delia. Che poi vabbè che matrimonio è, visto sulla base di quello che ho visto”, ha dichiarato tra le lacrime l’influencer che a seguire si è detta pentita nell’aver confessato alcuni clamorosi retroscena su ciò che Belli le avrebbe detto prima di lasciare la Casa di Cinecittà.

Al momento tra i due sembra da escludersi la possibilità di una rappacificazione e Belli ha fatto ritorno nella casa condivisa con sua moglie Delia a Milano. Soleil riuscirà a ritrovare la serenità al GF Vip?

