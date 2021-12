Lulù Hailé Selassié si è sfogata con sua sorella Jessica, che ha manifestato il desiderio di abbandonare il GF Vip 6.

Jessica Hailé Selassié non si sente apprezzata al GF Vip 6 e per questo avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare anticipatamente il programma. Sua sorella Lulù Hailé Selassié è ovviamente contraria, e infatti l’ha affrontata faccia a faccia: “Sei stata immune, non sei stata nominata e ti metti a piangere”, ha detto la principessa etiope, e ancora: “Hai visto con che occhi si è svegliata? Sembra che abbia ricevuto dei pugni negli occhi”, ha aggiunto.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/hihprincesslulu/?hl=it

Lulù Hailé Selassié contro Jessica

Nella casa del GF Vip 6 è scoppiato un piccolo alterco tra Lulù Hailé Selassié e sua sorella, Jessica Selassié. Quest’ultima ha manifestato il desiderio di lasciare anticipatamente il reality show e ovviamente sua sorella si è detta fin da subito contraria a tale ipotesi. Lulù a seguire si è sfogata con Manuel Bortuzzo, che ha cercato di prendere le difese di sua sorella: “Devi capire che, dopo tre mesi, se ha voglia di lasciarsi un po’ andare in un pianto è comprensibile. Un suo momento di debolezza va rispettato”, ha dichiarato il nuotatore, mentre Lulù ha replicato: “Poteva fare qualcos’altro oppure se voleva trovare un ragazzo poteva trovare quello che ci stava prima dall’inizio”. Bortuzzo a sua volta le ha risposto: “Se voleva trovare un ragazzo andava a Uomini e donne”

