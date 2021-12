Tommaso Zorzi ha lanciato una stoccata contro l’influencer Soleil Sorge, che secondo lui starebbe prendendo in giro il pubblico del GF Vip.

Sono in tanti a credere che Soleil Sorge non sia stata completamente sincera sul suo rapporto con Alex Belli al GF Vip, e tra questi vi è anche l’ex vincitore del programma, Tommaso Zorzi, che al programma Facciamo finta che su Radio 101 ha scagliato una frecciatina contro l’influencer: “Io penso che ci sono delle scene in cui bisogna davvero avere i peli sullo stomaco per prendere in giro in quel modo tutti quelli che ti permettono di continuare a rimanere al Grande Fratello”, ha dichiarato Zorzi, e ancora: “Io trovo becero fingere così. Vediamo fino a che punto si spingeranno”.

Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge al GF Vip

Tommaso Zorzi ha scagliato una frecciatina infuocata contro Soleil Sorge a proposito del caso Alex Belli al GF Vip. Il feeling sbocciato tra i due, del resto, secondo molti fan del programma non sarebbe stato altro che una montatura per attirare attenzione da parte del pubblico del programma. Belli è stato squalificato dallo show e ha fatto ritorno dalla moglie, b, mentre Soleil ha pianto lacrime amare per la delusione vissuta a causa dell’attore.

Tommaso Zorzi ha affermato che, a suo avviso, la precedente edizione del reality show sarebbe stata maggiormente spontanea e genuina:

“La nostra edizione, che non è certo stata la prima, ma la penultima, trovo che sia stata un’edizione bella: c’erano delle Stefania Orlando, delle Maria Teresa Ruta. È brutto quando ci sono quei personaggi che sono pronti a fare qualunque cosa purché se ne parli e poi si creano delle situazioni che da fuori uno guarda con quella roba di dire io voglio vedere questa fino a che punto arriva”, ha affermato Zorzi rincarando la dose contro Soleil Sorge. Prima o poi l’influencer replicherà?

