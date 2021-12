Nuove dichiarazioni di Fabrizio Corona che riguardano Ilary Blasi. La conduttrice a Staffelli: “È innamorato di me”.

Continuano i battibecchi tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. L’ex paparazzo dei VIP punzecchia ancora la conduttrice: un confronto che va avanti da diversi anni e che la moglie di Totti spiega con una semplice affermazione: ”È innamorato di me“. Cos’è successo stavolta davanti al microfono di Staffelli? Ecco la verità.

Fabrizio Corona e le foto di Ilary Blasi nuda

Ospite a Peppy Night Fest, su Canale 21, Fabrizio Corona ha fatto nuove dichiarazioni su Ilary Blasi. Al conduttore Peppe Iodice, infatti, ha rivelato ulteriori dettagli di quella che – nei fatti – è diventata una diatriba che va avanti da anni.

“Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nuda”. Affermazioni che non hanno lasciato indifferente la moglie di Totti, la quali commenta le parole dell’ex paparazzo dei VIP ai microfoni di Striscia la Notizia.

La conduttrice: “È innamorato di me”

La conduttrice ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, al quale ha bollato come bugie le recenti affermazioni di Corona: “Mia madre neppure lo conosce, penso non l’abbia mai visto. La chiamiamo e glielo chiedo?”. E così ha fatto. Ha chiamato la donna, la quale ha detto: “Io non l’ho mai visto. E poi quando tu avevi 16 anni, lui ne aveva 23-24…!“.

La Blasi, infine, afferma che Corona si comporta in questo modo per una semplice ragione: “Io penso una cosa a questo punto: Fabrizio è innamorato di me, mi ama. Sai quelli che fanno così? Mi vuole conquistare. Alla fine la verità è che è innamorato. Fabrizio, se sei innamorato, scrivimi, fammi una dichiarazione d’amore più carina… Ormai siamo grandi, non è che uno si deve vergognare”. Sarà davvero così?

