I ladri hanno svaligiato l’appartamento di Tommaso Zorzi a Milano. L’influencer si è collegato sui social comunicando la notizia ai suoi seguaci.

I ladri sono entrati in casa di Tommaso Zorzi e l’hanno svaligiata. La notizia è iniziata a circolare in rete ed è stato lo stesso influencer ed opinionista a confermarla in un post su Instagram. Il conduttore di Drag Race Italia ha voluto rassicurare personalmente i suoi seguaci.

Tommaso Zorzi, furto in casa: l’annuncio su Instagram

Si è collegato a Instagram e ha avvisato i suoi seguaci di aver subito un furto nel suo appartamento milanese: è quello che è accaduto all’influencer e opinionista italiano, attualmente impegnato nella conduzione di Drag Race Italia. Il post:

Ecco cosa leggiamo in didascalia: “Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. A presto, Tommy“.

Il bottino della refurtiva

I delinquenti hanno portato via dall’appartamento diverse borse firmate Hermes e Birkin: a dare la notizia, prima di tutti, è stato Dagospia.

Il giornale ha, infatti, dichiarato che l’opinionista era di ritorno da Taormina, quando ha scoperto che la casa milanese in cui vive era stata svaligiata dai malintenzionati che gli hanno porrtato via questi oggetti di valore.

