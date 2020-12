Valerio Staffelli è stato investito da un’auto a Milano mentre era intento a consegnare un tapiro d’oro per Striscia la Notizia.

Stando a quanto rivelato dai canali ufficiali di Striscia la Notizia, l’inviato Valerio Staffelli sarebbe stato protagonista di un incidente mentre tentava di consegnare un tapiro d’oro al ballerino Roberto Bolle. L’étoile avrebbe cercato riparo in un taxi che, nella concitazione, sarebbe salito con una ruota sul piede dell’inviato. Il servizio – ha fatto sapere il programma – andrà in onda prossimamente, mentre Staffelli – che al momento non ha fornito sue notizie – sarebbe stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Il nostro inviato Valerio Staffelli è finito all’ospedale: ecco cosa è successo Pubblicato da Striscia la notizia su Giovedì 10 dicembre 2020

Valerio Staffelli investito da un taxi

Guai in vista per Valerio Staffelli: durante la rocambolesca consegna di un tapiro d’oro a l’étoile Roberto Bolle, l’inviato di Striscia avrebbe finito per essere investito da un taxi (al bordo del quale si trovava proprio il ballerino). Il conducente del veicolo si sarebbe fermato immediatamente per prestare soccorso a Staffelli, che sarebbe stato portato in ambulanza all’ospedale Gaetano Pini di Milano.

Valerio Staffelli

Al momento l’inviato del Tg satirico non ha fornito delucidazioni sulle sue condizioni e la redazione di Striscia ha solo fatto sapere che il servizio dedicato alla vicenda andrà in onda prossimamente.

Il tapiro a Roberto Bolle

Roberto Bolle per il momento non ha commentato la vicenda. Stando a quanto rivelato da Striscia la Notizia il tapiro doveva essergli consigliato perché, secondo il Tg satirico, l’ultima esibizione del ballerino alla Scala non sarebbe stata altro che un “rimontaggio” di una sua precedente esibizione in occasione del 75esimo anniversario dell’ONU. Il ballerino si sarebbe sottratto alla consegna del premio, e quindi Staffelli lo avrebbe seguito col suo staff fino all’ingresso alla sua abitazione, dove sarebbe accaduto il sinistro.