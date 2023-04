Un po’ ciliegia, un po’ rosso pomodoro, la nuance più intensa della bella stagione è cherry tomato, colpo d’occhio tra i colori tendenza

Tra colori pastello e nuance fluo, tra i colori tendenza della primavera/estate 2023 la nuance cherry tomato è un colpo d’occhio che ruba la scena. Il suo nome misterioso cela un mix di color ciliegia e pomodoro che lo accosta moltissimo al viva magenta, che in quanto colore dell’anno non conosce stagione. In questo color cherry tomato c’è per lo più l’energia e le good vibes di quel tempo che trascorre tra la primavera e l’estate, ma anche la certezza che sì, le appassionate dei colori intensi potranno indossarli anche in questa stagione perché tra le nuance beauty e quelle moda abbiamo individuato che questo colore da indossare come total look o per vivacizzare un look ha convinto gli stilisti.

Tendenza colori primavera/estate 2023: cherry tomato, la nuance brillante spopola nelle collezioni

Un’immagine che racconta la magia e l’esotismo che si nasconde dietro la nuance cherry tomato è quella della campagna primavera di Dolce e Gabbana, che per raccontarla scelgono lo scenario del deserto ed un lungo abito elegante a cappa: la sensualità e la raffinatezza di questo colore sono la chiave che il duo di stilisti sceglie per enfatizzare la sfumatura primaverile della nuance.

Brillante e sensuale, questa nuance aveva già catturato l’attenzione sulla passerella di Loewe che ne ha esaltato la sua provenienza tutta naturale, con i suoi top Anthurium, fiori da indossare, eccentrici e sognanti allo stesso tempo. La maison l’abbina al lilla, al bianco, al giallo, mostrando come questa nuance si sposi armoniosamente con i colori evergreen della primavera.

Non solo abbigliamento ma anche accessori: anche Emporio Armani include cherry tomato nella sua palette di colori stagionali, scegliendo di colorare della nuance la sua iconica it-bag, giocando ad accostare il loro del brand in un grafica multicolor.

Come indossare la nuance cherry tomato: quali colori abbinare

Gli stilisti e i brand ci mostrano quanto il color cherry tomato sia poi non così difficile da abbinare proprio grazie alla sua anima versatile: è un colore importante da portare, dalla forte eleganza, ma si presta anche ad essere indossato con disinvoltura, per accedere un look casual quanto sporty-chic. Max and Co. ne esalta il suo spirito divertente in un mix multicolor, accostandolo al lilla e la fucsia, perfetto per chi ama un look a contrasti forti.

Missoni suggerisce di includere nel guardaroba un abito lungo ed elegante cherry tomato, alternativa glamour e sensuale al classico nero, mentre Jacquemus lo abbina al rosa pastello. Il gioco tra contrasti data la stagione si rivela il dress code più amato in passerella, un invito ad osare con i colori e uscire fuori dagli schemi, scegliendo pochi pezzi ma colori effervescenti.

Riproduzione riservata © 2023 - DG