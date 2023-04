Make up casual perfetto per tutti i giorni ma anche per occasioni speciali, scopriamo qual è il trucco perfetto da realizzare a 30 anni

Il trucco a 30 anni è un mix di divertimento, sperimentazione ma anche una manciata di consapevolezza che ci permette di capire quando, come e se osare. Abbiamo sicuramente imparato a truccare il nostro viso prestando attenzione ad alcuni punti cruciali del nostro make up come la cura della pelle fondamentale per una buon base viso che vale il 50% della bellezza del nostro trucco, la scelta dei colori adatti alla nostra pelle e ai nostri occhi, ma concediamoci sempre l’opportunità di giocare, magari testando prodotti nuovi che ci donino effetti beauty diversi rispetto ai soliti che scegliamo. A 30 anni possiamo farlo, anche per raggiungere e consolidare ulteriori consapevolezze o magari scoprire qualcosa di nuovo su noi stesse.

Trucco a 30 anni: come realizzare un make up di tutti i giorni

A 30 anni la nostra vita è impegnata, scoppiettante, qualsiasi siano gli impegni della nostra agenda, da quelli familiari a quelli lavorativi. Non dimentichiamo mai però di ritagliarci dei momenti per noi stesse giornalmente: il momento make up è decisamente uno di quelli. Conoscere i prodotti che fanno al caso nostro e che possiamo scegliere ogni giorno è ciò che ci permette di realizzare un make up efficace, d’effetto e in poco tempo. Abbiamo bisogno semplicemente di valorizzarci ma con semplicità.

Detersione ed idratazione della pelle prima di tutto, appena sveglie al mattino e poi a voi la scelta se passare direttamente al correttore, indispensabile, oppure fermarvi sul fondotinta. Per ottimizzare i tempi la bbcream o un fondotinta idratante sono sempre la soluzione migliore, così da sostituirlo alla crema idratante ed essere già pronte per il make up.

Per un trucco di tutti i giorni meglio scegliere colori tenui: nude, rosato, beige, marrone, sono nuance da considerarsi basic per un daily make up. Valorizzate con il colore piccoli punti, come vediamo spesso fare a Chiara Ferragni, che per non rinunciare all’effetto wow si concede sempre un po’ di illuminante. Se invece desiderate essere quanto più semplici possibili, con un’ottima cura del viso a 30 anni potete osare puntando tutto sullo sguardo, come Matilda De Angelis che affida il suo magnetismo tutto al mascara.

Trucco da sera a 30 anni: osare armoniosamente con i colori

Occasioni speciali, eventi o semplicemente una serata per rilassarsi: la voglia di un trucco insolito, d’effetto e che non vi faccia passare inosservate è una costante. Sicuramente è il momento giusto per osare, sperimentare con l’eyeliner ad esempio, l’importante è sempre equilibrare.

Ad esempio ad un mascara particolarmente volumizzante e un eyeliner sottile che affina lo sguardo potete affiancare un ombretto brillante che vi doni un effetto un po’ alieno oppure ricorrere ad uno smokey eyes d’effetto come Valentina Ferragni mixando due nuance scure. Glam e sexy. Voglia di qualcosa di eccentrico? Tra le ultime tendenze beauty è esplosa quella dell’eyeliner grafico, perfetta da accostare ad un make up che si focalizzi anche sulle labbra, puntando su un classico rosso effetto cremisi o su un nude d’impatto, meglio ancora se valorizzato da una matita labbra.

