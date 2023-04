Dal classico raccolto allo chignon, passando per il wedding hair cute: le acconciature che sono già trend tra le spose del 2023

I capelli da sempre hanno un significato speciale sia per gli uomini che per le donne: tagliarli alle volte non è solo il desiderio di seguire un trend o di cambiare acconciatura, ma è espressione di cambiamento, la voglia magari di capire un nuovo capitolo della propria vita. Una simbologia che in qualche modo adesso arriva anche alle spose, che nel corso del 2023 hanno deciso di dare alle acconciature una maggiore attenzione. Se lo scorso anno è stata la volta del doppio cambio, dell’abito 2 in 1 così da poter cambiare look dalla cerimonia solenne al buffet, adesso a celebrare il rito e movimentarlo sono anche i capelli. Di recente su Tik Tok è impazzato l’#weddinghaircut o #weddingchomp che accompagna video nel quale le spose decidono di tagliarsi i capelli durante la loro cerimonia nuziale.

Acconciature da sposa 2023: il trend di darci un taglio, cos’è il wedding hair cute

Il matrimonio d’altronde rappresenta pienamente una nuova tappa di vita, un nuovo capitolo che porta ad un’evoluzione: così sembra che il wedding hair cute oltre a rivoluzionare i capelli della sposa permettendole di stravolgere l’acconciatura nel corso della cerimonia, è anche un momento per intrattenere gli invitati.

Quanto tagliare lo decide la sposa, che può scegliere se darci un taglio da sola o seguita da uno stylist. Nel settore sembra che le richieste siano sempre più in aumento, facendo nascere così la necessità che questa figura affianchi la sposa nel corso della cerimonia per i suoi cambi look. Sì perché non c’è solo la possibilità che possa decidere di tagliarsi i capelli, ma che magari desideri cambiare acconciatura in più momenti della cerimonia esattamente come accade per l’abito.

Chignon, semi-raccolto, capelli sciolti: gli hair look del 2023

Il taglio di capelli durante la cerimonia deve essere in ogni caso una scelta consapevole, da voler fare davvero e non per divertire gli invitati. Il cambio di acconciatura invece è sicuramente più facile anche da gestire da sole e meno impegnativo: fondamentale però è creare sempre un’armonia tra l’abito da sposa e l’acconciatura.

In termini di semplicità anche quest’anno lo chignon è tra le acconciature che non tramontano mai e che possiamo nella seconda parte della nostra cerimonia trasformare in una coda di cavallo dalle onde morbide e naturali, da poter ritoccare rapidamente anche con un ferro. Tra le novità di quest’anno c’è il semi-raccolto da impreziosire con forcine e molette, non solo bianche ma anche colorate: un’acconciatura delicata e preziosa da riservare al momento del buffet e di facile realizzazione. Ci sono però cerimonie più semplici e shabby chic che ci permettono anche di puntare semplicemente su capelli sciolti e ondulati, magari da decorare con fermagli floreali ai lati.

