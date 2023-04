L’hair look di primavera a prova di bob sono le trecce che incorniciano il viso: a lanciare il trend l’imprenditrice digitale

Non c’è dubbio che il taglio corto o bob sia la tendenza hair look più amata di quest’anno, una mania che da Hollywood ha conquistato l’intero show business arrivando a conquistare anche il cuore di Chiara Ferragni, che fino a Sanremo mai avremmo immaginato di vedere con i capelli più corti. Un cambio look che all’imprenditrice deve essere piaciuto molto perché le ha ispirato quello che potremmo definire il nuovo hair trend della primavera/estate 2023: le trecce face framing che incorniciano il viso, perfette per chi pur portando un taglio corto non vuole rinunciare alla possibilità di giocare a realizzare acconciature. Così per la sua vacanza safari, in più di un’occasione Chiara ha detto si si alle treccine intorno al viso.

Hair look primavera 2023: le treccine face framing, un trend che anticipa l’estate

Trecce e treccine sono da sempre l’acconciatura che per tutte noi fa rima con spiaggia e sere d’estate, tornate alla riscossa già lo scorso anno quando le vibes Y2K hanno iniziato a farsi sentire, una febbre che verso la fine dello scorso anno la serie Mercoledì ha consacrato definitivamente. Adesso a toglierci ogni dubbio che siamo pronte ad intrecciare i nostri capelli anche nella bella stagione 2023 è Chiara Ferragni, che con gli scatti della sua vacanza Safari ha iniziato a risvegliare in noi le summer vibes, partendo proprio dai capelli.

La prima volta in cui Chiara ha sfoggiato il trend trecce face framing è stato a Marrakech durante una cena: all’outfit primaverile nella texture e nei colori, l’imprenditrice ha donato un tocco esotico puntando sull’hair look delle treccine face framing su entrambi i lati del viso, fermate da due codini sottili lilla. Non si tratta però della sola occasione in cui le abbiamo visto scegliere quest’acconciatura: di recente l’ha scelta anche per la sua vacanza Safari in Africa, come mostrano diversi scatti sul suo profilo. Occasione che le ha permesso di mostrare come possiamo abbinare questo nuovo trend, senza disdegnare però anche le trecce se il vostro bob è abbastanza lungo.

Treccine face framing, un tocco esotico ed estivo sui look di primavera

Accostare questo hair look ad outfit primaverile è un delizioso anticipo dell’estate, stagione durante la quale le trecce sono l’acconciatura più amata da sempre per almeno tre motivi: se le portiamo per diversi giorni ci donano dei capelli mossi dall’effetto naturale, tengono a bada ciuffi ribelli e mantengono la capigliatura ordinata.

Casual, sportivo, glam, elegante, qualsiasi look primaverile può essere impreziosito da quest’acconciatura che inizia a portare un po’ d’estate nel nostro stile e nel nostro animo. L’imprenditrice digitale infatti ci mostra ancora una volta come quest’acconciatura addolcisca anche un look più sportivo e deciso come crop top a righe e pantalone felpato: sì, anche queste treccine possono rendere grazioso l’hair look per fare sport e tenere i capelli a bada con un tocco trendy.

