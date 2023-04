Le ciglia sono il punto forte delle tendenze beauty di questa primavera/estate 2023: protagonista lo sguardo e il mascara giusto

Probabilmente potremmo scegliere di non mettere ombretti, rossetti, rinunciare alla base make up, ma c’è un elemento essenziale del nostro make up a cui dire di no è quasi impossibile. D’altronde le tendenze beauty della primavera/estate 2023 ce ne danno certezza: magari potremmo inseguire uno degli ultimi vizi delle passerelle francesi, non mettere il correttore, ma mai rinunceremmo al mascara. Il focus occhi sembra infatti essere la tendenza make up definitiva di questa stagione. Ecco perché scegliere il mascara giusto è fondamentale, avendo ben presente l’effetto che di volta in volta vogliamo regalare al nostro sguardo e il make up che desideriamo ottenere.

Tendenze beauty primavera 2023: ciglia curve, voluminose, idratate

Ciglia belle, spettacolari, ma anche curate ed idratate: le nuove tendenze beauty riconoscono al mascara la sua supremazia nel disegnare uno sguardo seducente, ma allo stesso tempo c’è grandissima attenzione da parte dei brand non solo a scegliere ingredienti sostenibili quanto anche curativi, che oltre a far belle le ciglia se ne prendano cura.

I colori intesi sono quelli avvistati di più in passerella, in particolare l’intramontabile black, arricchito di ceramidi, lipidi dalle proprietà benefiche, idratanti e nutrienti: evitano i grumi e donano alle ciglia anche un aspetto sano e curato. Particolare attenzione però è stata dedicata anche alla realizzazione degli scovolini, dai dentini più sottili ben separati e forme ergonomiche, così da evitare i fastidiosissimi grumi.

Naturalmente avremo scovolini diversi anche in base all’effetto che il mascara assicura: lunghe, voluminose, cocktailing, la tendenza è quella di personalizzare e sperimentare per individuare lo stile più adatto per valorizzare il nostro sguardo.

Mascara primavera/estate 2023, quali scegliere: Idole, Chiara Ferragni, Huda Beauty

Ben definite, nere più che colorate, volume effetto pop, sono i tre trend che rincorrono i make up artist e che definiscono le tendenze beauty di questa stagione, perché lo sguardo sia magnetico, profondo ed ipnotico. Idole di Lancôme, che vede come ambassador Zendaya, punta su un effetto voluminoso e incurvante, per un uno sguardo da femme fatale. Assicurato il tocco glam su qualsiasi look.

– L’effetto pop che si concentra maggiormente su ciglia voluminose che aprono lo sguardo è quello che possiamo ottenere scegliendo il mascara di Chiara Ferragni: le ciglia sono voluminose ma ben definite, perfetto per chi possiede ciglia meno folte e desidera donare allo sguardo maggiore pienezza e profondità.

– Il cocktailing ormai sappiamo bene cos’è, è il trend esploso su Tik Tok che ha svelato un trucchetto a cui forse già molte di noi avevano pensato di ricorrere: utilizzare due mascara, uno per il volume e uno per la lunghezza, mixarli e ottenere un effetto personalizzato che dona volume e lunghezza alle ciglia. In questa direzione si muovono gli ultimi mascara di Huda Beauty: un 2 in 1 che presenta due scovolini differenti in un solo packaging, perfetto anche da portare in borsa e sceglie se mixare o puntare su un solo effetto.

