Glamour, classiche, eccentriche: così Louis Vuitton disegna le tendenze it-bag della primavera/estate 2023

Ogni maison delinea lo stile che rende le sue it-bag immediatamente riconoscibili. Non è una questione solo di logo, colore, forma, ma è una questione di creatività, ingegno e sperimentazione, soprattutto in casa Louis Vuitton, dove le tendenze it-bag della primavera/estate 2023 mixano al bag code classico, di cui il monogram resta l’indiscusso comunò denominatore, quel dettaglio inaspettato e originale. Se anche questa volta non è la tecnologia ad integrarsi – ricordate la speaker pochette di qualche anno fa? -, protagonista di sperimentazioni in questa stagione è la forma: dalla più classica handbag da portare in uno e più modi alla borsa che ricorda una zucca.

Tendenze borse primavera/estate 2023: la borsa Diane di Louise Vuitton

Tra le it-bag trendy di stagione Louise Vuitton rilancia la sua borsa Diane, rivisitazioni dell’iconico modello anni ’90 in Tela Monogram, un gioiellino della pelletteria dalla maison impossibile da desiderare trattandosi di un connubio unico tra stile, glam e tradizione. Rifinito di dettagli vintage come gli angoli in pelle e la fibbia ispirata agli archivi della maison, si tratta di un modello a tracolla in trama jacquard che porta da un lato la firma Vuitton e dall’altra i fiori dell’emblematico motivo.

La tracolla rappresenta il dettaglio pop e contemporaneo di questo modello, pensato per essere indossato in più modi, così come auspicano le ultime tendenze bag: da portare a mano, al polso, come una tracolla ma anche letteralmente a mano stringendo la it-bag come una pochette. La dimensione infatti è media, perfetta per poter essere indossata in più occasioni, su look sportivi quanto eleganti. Il suo prezzo viaggia sui 1850 euro circa.

Di questo modello che richiama a sua volta una it-bag già iconica della maison, Louis Vuitton per questa primavera/estate 2023 ne ha lanciato un’ulteriore modello, glam e raffinato: si tratta della Diana Bag Monogram Empreinte, disponibile in color crema e nera, un modello in pelle impreziosito dai dettagli monogram a rilievo. Il prezzo è di 2100 euro.

Eccentrica, glamour, irriverente: la pumpkin bag, indossata da Chiara Ferragni

La zucca è diventato un nuovo motivo distintivo nella collezione di pelletteria di Louis Vuitton: cosa da fantasia ricamata o disegnata sulle texture di borse e accessori, diventa ufficialmente una borsa. Una morbida irriverente ma anche sognante tracolla, se pensiamo al significato che assume questo ortaggio all’interno della favola di Cenerentola. A mostrarne la praticità è Chiara Ferragni, che l’abbina ad un look casual.

Si tratta di un modello limited edition, lanciato per la capsule collection LVxYayoiKusama, una pochette in pelle a forma di zucca gialla e con catena a tracolla che le dona un appeal deciso e rock, da indossare su total look eleganti o colorati. Il prezzo è da capogiro, si aggira intorno alle 11.000 euro e per il momento è esclusivo appannaggio di influencer. Noi però possiamo farcene ispirare e pensare di aggiornare il nostro guardaroba di borse anche con modelli e forme irriverenti.

Riproduzione riservata © 2023 - DG